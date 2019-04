La prensa internacional destaca la resistencia de Sánchez y el fin de la "excepción española" por el desembarco de la ultraderecha

Es especialmente llamativa la cobertura del diario italiano Corriere Della Sera , por espacio dedicado, por importancia (apertura) y por titulares. Directamente dice que “España premia a los socialistas y a Europa, pero no tienen mayoría”, que Vox se “detiene” en el 10% del voto y que la calle grita “No pasarán”, en alusión a la ultraderecha, esa que en Italia sí se ha instalado en el poder con personajes como Matteo Salvini (Liga Norte). Y añade otra pieza en la que afirma que “Pedro El Guapo rescata a la izquierda europea”.

“Los socialistas ganan la mayoría de los escaños con el resurgimiento de la extrema derecha”, titula The Guardian . Da por hecho que el PSOE buscará una coalición para “para la mayoría de los trabajadores”. Además de destacar el “avance del partido de extrema derecha Vox”, también destacan “la desastrosa actuación del tradicional partido conservador del país” (por el Partido Popular). Añade un análisis sobre cómo se ha “afianzado” la ultraderecha y otro sobre lo importante que era esta vez la voz de la España vaciada, a la hora de decidir los escaños.

En Francia, Le Monde habla de una victoria importante para el PSOE, en consonancia con sus mejores previsiones: “Sánchez lidera claramente”. No obstante, añade: “No hay una mayoría clara. El bloque de izquierda, formado por socialistas y Podemos tendrá que encontrar aliados adicionales para llegar a los 176 diputados electos”. Habla de que el socialista tenía por delante la “reconquista” de España, jugando con el manoseado término de Vox y remarca una de las frases de la noche: “El futuro ha ganado y el pasado ha perdido”.

“El socialismo gana en medio de una creciente polarización”, titula The New York Times, que también enfatiza en la fragmentación de los partidos y obliga a Sánchez a “encontrar socios para formar una coalición”. En este caso, hay que buscar la información en la sección de Mundo, en la que ocupa el tercer lugar. Poco que ver con el despliegue de Europa. Su corresponsal destaca que de ayer se extrae que hay una “creciente polarización política” y una “fragmentación de partidos” clara en nuestro país. “El partido antiinmigrante y ultranacionalista, Vox, ha ganado sus primeros escaños en el Parlamento, un cambio importante en un país que durante mucho tiempo pareció ser inmune a la propagación de los movimientos de extrema derecha en toda Europa, en parte debido al legado de la dictadura de Francisco Franco. Pero su logro del 10% del voto lo dejó en una posición en la que no podía jugar como rey y ayudar a formar una coalición gobernante”, abunda.