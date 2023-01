Preocupación en la UE por el bloqueo del Poder Judicial

“La gente está perdida en este tema. Sabe que hay un lío importante que afecta a los tribunales, que hay un bloqueo de hace mucho tiempo y poco más. Nos echan en cara la bronca política, los insultos, pero sin entrar en el fondo de la cuestión”, según la radiografía de un diputado del PP, en conversación informal con El HuffPost. ¿Hay margen para desatacar la situación? “Si no se hizo el año pasado, lo veo prácticamente imposible. Está la sedición, la malversación y ahora las elecciones a la vuelta de la esquina. Nuestra gente no quiere, prefiere dejarlo todo así a pactar algo con Sánchez. El contexto es endiablado”.“



En el entorno de Feijóo no descartan que concluya la legislatura sin acuerdo. De hecho, tras constatar que el Ejecutivo tocaría el delito de sedición, ya trasladó que no sería posible el pacto “con este PSOE”. “¿Qué nos van a traer los Reyes Magos? Excusas y más excusas para seguir bloqueando el CGPJ”, denuncian en Ferraz, que a diario van a actualizando en sus redes sociales los días sin llegar a una solución. Este sábado habrán pasado 1494, más de cuatro años.