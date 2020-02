Preocupación por Ares Teixidó por su foto en el hospital: "No somos los del coronavirus"

La presentadora Ares Teixidó ha preocupado a sus seguidores tras publicar en sus stories de Instagram una imagen en la que aparecía en el hospital, tumbada, con una vía en su brazo y una mascarilla de oxígeno.

“Pues se ha quedado buena tarde. Bronquitis aguda”, escribió junto a la foto. Luego publicó un vídeo en el que explicaba que había ido al hospital para visitar a un amigo que está enfermo y acabó siendo tratada por los médicos.

“Yo venía de visita y me han trinchado. Pensé: ’Voy a pasar por Urgencias, a ver si me dan algo. Y me han tenido en un box hasta ahora. La mascarilla y la cortisona en vena, mano de santo”, explicó.

Mientras decía eso, en la pantalla se podía leer: “Vaya dos. Que no cunda el pánico, no somos los del coronavirus”.

La presentadora tuvo que estar en un box desde las 13.00 hasta cerca de las 17.00. cuando aseguró que ya se encontraba mejor.

Hace una semana, Teixidó ya dejó constancia en Instagram de que estaba enfermando. “Los virus informáticos al lado de los que recorren mi cuerpo, ahora mismo son meros aprendices. Caí el lunes”, dijo.