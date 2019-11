Preocupación por el estado de salud de Chiqui ('Gran Hermano') tras la foto que ha subido a Instagram

A post shared by Almudena Martínez (@chiquigh10) on Nov 3, 2019 at 10:04am PST

View this post on Instagram

Chiqui no ha dado muchas más explicaciones pese a los comentarios de preocupación de sus seguidores y se ha limitado a decir que le han tratado con “corticoides y suero”.

“Aún estoy aquí con una reacción nerviosa por todo el cuerpo. Gracias a todos por preguntar”, ha añadido.

Ese hermetismo tras publicar la foto le ha costado duras críticas a las que ha respondido: “La verdad es que subiré las fotos que me de la real gana, que para eso es mi red social, faltaría más. Y al que no le guste que no me siga”.

Finalmente, Chiqui ha publicado en Instagram una nueva foto, ya lejos del hospital. En ella se ve solo un paisaje rural y junto a ella ha escrito: “Buenos días y mirar Cuanto pájaro junto”.