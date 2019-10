Preocupación por el estado de salud de Marta López ('GH 2') tras la imagen que ha publicado en Instagram

Marta López, conocida por su participación en la segunda edición de Gran Hermano (Telecinco), ha preocupado a sus seguidores con su última publicación en Instagram.

En ella, vemos a López tumbada en la camilla de un hospital con una vía intravenosa en el brazo izquierdo.

López ha escrito lo siguiente: “Hola chic@s después de lo último que escribí finalmente acabé teniendo razón, he pasado 2 días que no se los deseo a nadie, un cólico al riñón que por aguantar tanto se me complicó y tenía infección también, pero ya estoy casi bien.

Os aseguro que ha sido lo más parecido a un parto que he tenido con contracciones incluidas y con fiebres hasta 39,8 que no se me quitaban.

Pero lo dicho, ya estoy casi bien!!!!

Gracias a todos por preguntar 🤗 pero tranquilos, ya sabéis que bicho malo....”.