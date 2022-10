Preocupación por la desaparición de Santiago Sánchez en Irán: "Él es como una gaviota. Si lo encierras, se muere"

La familia y los amigos de Santiago Sánchez esperan nerviosos cualquier noticia que pueda llegar desde Irán. Hace 18 días que no saben nada sobre el aventurero de 40 años que en enero emprendió su particular ‘peregrinaje’ para ir caminando de Madrid a Qatar con el objetivo de disfrutar en directo del Mundial de fútbol. Diariamente, el exmilitar hablaba con sus allegados y publicaba en Instagram fotografías de sus experiencias y vivencias.

Sin embargo, desde aquel día nada se sabe de él. Su móvil no da tono y no hay ninguna actualización en sus redes sociales. “No es normal porque él nos iba contando puntualmente dónde estaba y lo que estaba viviendo”, asegura a El HuffPost Antonio Corregidor, amigo “de toda la vida” de Santiago. Tras perder contacto con él, esperaron una semana para dar la voz de alarma porque Santiago ya les dijo que “la cosa estaba caliente en Irán” tras las últimas revueltas. Ahora, confían en que el español esté retenido por las autoridades iraníes y no le haya ocurrido algo peor.