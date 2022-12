"Preparémonos para cualquier cosa"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El clima de crispación y tensión era tal que el hecho de que en los últimos plenos no haya habido acusaciones de golpismo ni gruesas descalificaciones ha generado la sensación de que todo se ha calmado un poco. Tregua por Navidad . Si bien, el Parlamento sigue igual de fracturado y los puentes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo completamente rotos. Así se desprende de sus últimas declaraciones públicas e informales, aunque ambos hayan apelado a la serenidad, quizá conscientes de que la calle está harta de la bronca que estaban ofreciendo sus representantes públicos.

Según Sánchez, el PP ahora no quiere hablar de economía porque sus medidas están funcionando, como la excepción ibérica. Y todavía faltan las destinadas a abaratar la cesta de la compra, que llegarán con el último Consejo de Ministros del año. Dicho esto, los cálculos del Ejecutivo se han visto trastocados por el varapalo del Tribunal Constitucional, auspiciado por los de Feijóo, lo que obligará a habilitar el Congreso durante el mes de enero para tramitar por vía de urgencia su nueva reforma del Poder Judicial y el propio Constitucional.

En esta nueva semana de vértigo, el líder del PP le ofreció otra opción. Volver a los consensos de Estado y pactar con el PP, pero siempre y cuando dé marcha atrás en la sedición, la malversación y endurezca las consecuencias para quien pretenda hacer un referéndum ilegal. Con el Pedro Sánchez de 2019 podría perfectamente pactar la renovación del CGPJ, le vino a decir, toda vez se comprometió a todo lo contrario que finalmente ha acabado haciendo. “Al Sánchez de 2022 no le votaría ni el Sánchez de 2019”, remató Feijóo en su intervención más sólida en la Cámara Alta desde que es jefe de la oposición.

En privado, unos y otros admiten que no hay margen para el entendimiento. “Estamos en campaña, en tiempo de descuento. En mayo sabremos quién tiene visos de ganar en las generales”, en palabras de un veterano senador. La última vez que hablaron Sánchez y Feijóo fue horas antes de que la negociación del Poder Judicial saltara por los aires, a finales de octubre. En los fastos por el aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, ni tan siquiera se saludaron. “¿Cuál ha sido la aportación de Feijóo? No he visto nada”, se revolvió el jefe del Gobierno el jueves. En Génova lamentan que “nunca” ha querido pactar nada con ellos “salvo los jueces”.