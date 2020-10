El PP denuncia a Armengol por ir a un bar a las dos de la madrugada, incumpliendo las restricciones

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Francina Armengol, en julio, durante la Conferencia de Presidentes, en San Millán de la Cogolla.

El presidente del PP de Baleares y portavoz de la misma formación en el Parlamento regional, Biel Company, acusó ayer a la presidenta de la comunidad, la socialista Francina Armengol, de incumplir sus propias restricciones para combatir el coronavirus. Lo hizo de forma indirecta, al revelar un episodio ocurrido el pasado 7 de octubre, que violó la norma relativa al horario de cierre de los bares y restaurantes de Baleares.

Según la prensa local, en la segunda jornada del Debate de Política General, Company dijo que una “conocidísima política” -Armengol- se encontraba ese día, a las dos de la madrugada, en un bar del casco antiguo de Palma. La presidenta fue reconocida por agentes de la Policía Local, añade el Diario de Mallorca, a las puertas del bar Hat, establecimiento al que los agentes acudieron “por estar saltándose el cierre impuesto por Salud ante la segunda ola de la covid en Baleares. Vecinos vecinos protestaron por el ruido procedente del local”.

Desde finales de agosto, los bares y los restaurantes de Baleares deben cerrar sus puertas como máximo a la una de la madrugada y además no pueden admitir ya a nuevos clientes a partir de la medianoche. Sin embargo, Armengol ya se encontraba en el exterior del local, por lo que no incumplía ninguna normativa autonómica de las que están hoy en vigor, ya que la mencionada restricción horaria no afecta a quien se pueda encontrar en la vía pública de madrugada.

La mandataria "no fue identificada, como tampoco los clientes que encontraron en el interior y que fueron desalojados antes de precintar el establecimiento", abunda este medio. "En casos así, solo se actúa contra la propiedad del establecimiento, que es la que incumple los límites horarios; la clientela se mantiene al margen".

“Lo que no puede pasar es que una conocidísima política estaba a las dos de la madrugada con su jefe de comunicación en un bar que debía estar cerrado y que la Policía local tuvo que cerrar después de las quejas de los vecinos”, insistió el líder de los populares.