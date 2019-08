Presume en Instagram de estampar su coche en Lugo: "K me kiten lo bailao"

Un joven de Lugo ha publicado varios vídeos en Instagram en el que presume de haber estampado su Audi nuevo y acabar en el hospital.

Según ha publicado diario El Progreso, el chico acababa de estrenar el coche en el momento de la acción temeraria y fue trasladado al hospital. Horas después de subir el vídeo del coche nuevo, publicó otro con la cabeza vendada en el que escribe: “Un día me duró, pero me la gocé. K me kiten lo bailao. El cráneo reventado”.

El coche terminó empotrado contra una valla, pero ni el conductor ni la persona que iba con él sufrieron lesiones graves.