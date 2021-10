Lo que suponen políticamente los presupuestos de la coalición

Esta era la primera ley de presupuestos que se negociaba sin Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos. Desde el partido morado, señalan fuentes, se considera un éxito el resultado final: “Esto demuestra que este espacio político no ha perdido su vigencia y que las mujeres que lo lideran no van a dar ningún paso atrás”.

El anteproyecto incluye una de las medidas que reclamaba Unidas Podemos como línea roja, el impuesto de sociedades del 15% -una tasa que se ha abierto camino en todo el mundo con poyo en la Administración de Joe Biden y en el G-20-. Afectará a algo más de mil empresas y recaudará unos 400 millones de euros. Además, la aprobación de las cuentas ha ido ligada a un acuerdo entre PSOE y UP para aprobar una ley de vivienda en las próximas semanas. Este era otro punto “indispensable”, según marcaba este fin de semana en una entrevista en El HuffPost la actual líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Tras días de nervios y negociaciones in extremis, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado ha pasado por encima de la mesa del Consejo de Ministros este jueves en una reunión extraordinaria. Las cuentas echan a andar y serán cruciales para el futuro del país y del propio Gobierno de coalición, que quiere convertir esta ley en la hoja de ruta de la recuperación y en un camino también para su reelección.

Ha sido una negociación “dura”, como reconocen ambas partes, pero al final se cumplió lo que prometió el presidente: aprobar las cuentas a principios de octubre. Fuentes del sector socialista del Gobierno señalan que la sensación es “buena” tras el acuerdo con UP y consideran que es “normal” que el “socio minoritario” quiera “visibilidad” y “anotarse tantos”. “Hay que ser generosos”, añaden desde los asientos del PSOE en La Moncloa.

Al final se ha llegado a buen puerto, y todo se desatascó el martes por la mañana antes de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, con una cita al máximo nivel de una hora entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Ione Belarra y Félix Bolaños. Ahí tienen a los que más mandan cuando se hacen números.

De allí hasta la reunión extraordinaria 48 horas más tarde. Y han cambiado algunas cosas que no han pasado desapercibidas. No hubo palabras ni actos solemnes como la última vez entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Se acabaron estos tiempos más pomposos del líder de UP y con la mano detrás del expulsado Iván Redondo. Una foto más sencilla y calurosa en dos sillones de Sánchez junto a Yolanda Díaz, que ha jugado un papel más institucional dejando el lado más peleón en la negociación a Ione Belarra.