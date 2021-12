El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que estas cuentas son el reflejo del compromiso de “la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad o la menor fiscalidad posible”.

Lasquetty ha trasladado su “gratitud” a Díaz Ayuso por “su confianza, serenidad y liderazgo”, al igual que a la líder de Vox, Rocío Monasterio, porque “hemos hecho juntos lo que es importante para mantener en Madrid una política de crecimiento basada en la libertad”.

Monasterio habla de lealtad, pero recuerda que no son sus cuentas

Por su parte, Monasterio ha dicho en declaraciones a los periodistas que su grupo es “leal” y cumple sus acuerdos para dar un mensaje de “confianza, seguridad y estabilidad porque sin seguridad no hay libertad”, por lo que pide que se destinen los recursos de las cuentas aprobadas a la sanidad para hacer frente a la pandemia.

Monasterio ha precisado que no son sus presupuestos pero sus 13 puntos -acordados con el PP el pasado 30 de noviembre- contienen sus exigencias de avanzar en la gratuidad total de la educación no obligatoria o medidas en favor de la natalidad, y ha añadido que gracias a Vox hay presupuestos y “se garantiza que no entra la izquierda” y unas cuentas que “dan prosperidad”.

Los grupos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), que presentaron 3.718 enmiendas, han criticado el “hurto” a la democracia acometido por el PP y Vox, al vetar sus propuestas para “mejorar” los presupuestos regionales y al desoír a miles de madrileños.