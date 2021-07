En las entrañas de los Juegos "más raros" de la historia

SOPA Images via Getty Images No es el hotel covid de Mallorca, es la entrada a la villa olímpica, custodiada por militares, que limitan los accesos y sobre todo las salidas

Solo tú, tu rival y el silencio de un estadio olímpico vacío. El escenario más impensable se ha hecho realidad; el covid lo ha hecho realidad. Durante los próximos 17 días el mundo mirará a Tokio, la sede olímpica más triste de la historia. Son los Juegos de la pandemia, llegan un año más tarde de lo previsto y aún con dudas sobre su desarrollo hasta el momento mismo del encendido del pebetero. No habrá público, no habrá fiesta, no habrá ocio... Solo mucho deporte y 11.238 atletas ante el reto de sus vidas. Esto es lo único que no cambia.

18 meses después de la llegada del virus todos los atletas han aprendido ya lo que significa competir a puerta cerrada, pero nadie sabe lo que es vivir en una burbuja tan exigente como la de la villa olímpica. En un régimen de semiconfinamiento, los deportistas solo podrán salir de sus habitaciones para entrenar y competir. Nada de diversión, nada de turismo y pobre del que se salga del protocolo, han advertido los responsables. El deportista, su espacio y sus pensamientos juntos en unos pocos metros cuadrados.

En la villa olímpica, confiesan varios españoles off the record, se habla de medallas, de marcas, de aspiraciones, como siempre... pero también de palabras “raras” como mindfulness, visualización, autodiálogo... Circulan los whatsapps entre compañeros preguntando cómo lo llevas, sin apenas verse pese a estar puerta con puerta. De ello hablan varios psicólogos deportivos en El HuffPost.

“Es clave que el atleta ocupe su tiempo para que no esté dando vueltas a ciertos pensamientos que no son nada positivos ni para su bienestar en ese momento ni para su rendimiento posterior”, confiesa la psicóloga Elena Ferrer ante ese reto de vivir casi encerrado.