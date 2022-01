El mundo en 2022: entre la recuperación, la desigualdad, el miedo y los nuevos liderazgos

Venimos de un año convulso y vamos a por otro que tampoco augura calma. 2022 debería ser el tiempo de la recuperación económica y sanitaria tras la paralizante pandemia de coronavirus, pero también se augura incertidumbre -la que arrojan un buen puñado de elecciones determinantes, más el autoritarismo y el iliberalismo al alza-, miedos -a la desigualdad, al cambio climático, a las crisis comerciales y de recursos- y falta de liderazgos -nadie se ve realmente fuerte, nadie es ya la potencia indiscutible-.

“El futuro siempre es incierto, pero la incertidumbre ahora no es tanto sobre el qué, sino sobre el cómo, el quién y el hasta cuándo. No es un problema de diagnóstico”, reconocen los expertos del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), en sus previsiones para este año nuevo. El virus ha puesto el mundo patas arriba, pero no sólo es su culpa: se han puesto en tela de juicio alianzas hasta ahora inquebrantables o valores a los que nadie rechistaba; se han deteriorado unos lazos y robustecido otros, generando nuevas rivalidades; la contestación social ha entrado en juego como un actor tan determinante como explosivo; ha fallado la gobernanza internacional y estamos a merced, además, de las crisis energéticas, las disrupciones en el comercio o los fallos de ciberseguridad. Y todo a la vez, que es una de las novedades de este tiempo: la simultaneidad.

A partir de la proyección del CIDOB y de la elaborada por el Eurasia Group, se aprecia la dependencia de la evolución del coronavirus en la gestión de todo lo demás que pase en el planeta. Siguiendo la tendencia iniciada en 2021, los países desarrollados irán recuperando la normalidad, aunque sea la nueva, dependiente de las nuevas variantes del virus, la protección que otorguen las vacunas y los debates domésticos sobre limitaciones que haya que imponer.

El 2021 terminó con un nuevo pico global de contagios de covid-19, y aunque dado el aumento de casos por la variante ómicron no se ve cerca el fin de la pandemia, se ha observado que los niveles récord de las infecciones están encontrando poblaciones altamente vacunadas, reforzadas por más vacunas disponibles y tratamientos efectivos que minimizan severamente los riesgo de hospitalización y muerte, lo que lleva a concluir que es probable que en poco tiempo el planeta pueda empezar a pasar la página de la enfermedad.

Sin embargo, esto podría verse estancado globalmente ante la brecha de vacunación entre países ricos y pobres y ante las políticas de cada país para contener el avance de la enfermedad. Habrá que estar muy pendientes del reparto de las dosis, vergonzosamente desigual entre los países ricos y los más necesitados (del 90% al 0,8%). Si a estos últimos no llegan los viales, tampoco podrá llegar la recuperación. Para quién, para cuándo, en un mundo en el que el 82% de los 72 nuevos millones de pobres están en países de rentas medias. El modelo desigual que destapan las vacunas es mucho más hondo y arraigado de lo que queremos ver.

Los expertos auguran una mejora en el comercio, tras el bloqueo de inicios de otoño generado por la tormenta perfecta que causó escasez de bienes y aumento de precios, con inflaciones nunca vistas en 30 años. De nuevo, las economías en desarrollo serán las que peor lleven esa remontada, cuando las subidas se centran especialmente en alimentos y combustibles.

China, la fuerza imparable

Con la pandemia (que podría pasar a ser epidemia o endemia) como fondo, 2022 es un año en el que no hay que desviar la mirada de China, dispuesta a reafirmar su pujanza mundial. Hay dos frentes abiertos especialmente preocupantes: la disputa por el mar de la China Meridional y Taiwán (que en el último trimestre de 2021 vivió episodios tensos de movimientos milites y gestos amenazantes), que se extiende a su interés en tener influencia en la zona del Indopacífico (lo que está llevando a EEUU a reforzar su presencia en la zona a marchas forzadas, como evidencian alianzas locales como el reciente acuerdo Aukus).

A ello se suman los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se celebran en febrero y ya están siendo boicoteados diplomáticamente por EEUU o Reino Unido, y la guerra comercial de fondo con Washington y Bruselas. Se inició con Donald Trump y se ha transformado en pandemia, forzando a un debate sobre nacionalismo y deslocalización que seguirá marcando los meses por venir. El norteamericano Joe Biden está lanzando una estrategia mixta de cooperación en materias de común preocupación y enfrentamiento allá donde se pisan los intereses de las superpotencias.

El gigante asiático sí afrontaría un problema interno que amenazaría con desestabilizar su política y que tiene que ver con el enfoque del país ante la pandemia. Y es que China se aisló del mundo bajo su política de covid cero, lo que llevó a que el país se cerrara afectando la logística mundial e incluso llevando a que su población no tenga los anticuerpos suficientes ante nuevas variables. Toca aumentar el consumo interno y reducir la dependencia de Occidente, con el fin de lograr autosuficiencia, pero todo está en el aire ante las cepas por venir.

Los peligros de conflicto abierto

Las tensiones geopolíticas más esperadas vendrán también por el flanco ruso. “Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están al filo de la navaja”, dicen literalmente en el Eurasia Group, que señala que Moscú está a punto de precipitar una crisis internacional, ya que el presidente Vladimir Putin ha amenazado con ruptura total de las relaciones con Occidente y con EEUU si se imponen nuevas sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania. Ambos países, además de la Unión Europea, han intercambiado advertencias lo que podría derivar en un conflicto diplomático con consecuencias mundiales. De momento, las tropas rusas siguen concentradas al otro lado de la frontera con Ucrania y el tira y afloja no ha cruzado líneas rojas irreversibles.

El papel de Putin será esencial también para la evolución de conflictos como el de Siria, que afronta ya 11 años de guerra, o Bielorrusia, con Alexandr Lukashenko, último dictador de Europa, provocando a Bruselas con la disidencia y la inmigración.

Muy pendientes en este año hay que estar de los vecinos del sur de España, Marruecos y Argelia, enfrentados como nunca en décadas a causa del conflicto saharaui, las relaciones de Rabat con Israel y el gas, un choque diplomático que no ha ido a más pero tan imprevisible que cada incidente armado en la frontera -y van unos cuantos- hace saltar las alarmas.

Otra de las preocupaciones del 2022 tiene que con que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que arrastrará la economía y la posición internacional de Turquía a nuevos mínimos en 2022 mientras intenta revertir sus números de las encuestas, en caída, antes de las elecciones en 2023. ¿Nuevas incursiones en Siria, plantón en su cooperación con la UE en materia migratoria? ¿Algo más serio? Está por ver. Lo mismo que el avance de las negociaciones para la vuelta al acuerdo nuclear con Irán. Las relaciones diplomáticas con EEUU se encuentran congeladas, mientras que desde Washington buscan una estrategia alternativa para frenar posibles avances en las investigaciones. De mantenerse ese panorama, estas presiones chocarán este año, aumentando los precios del petróleo y los riesgos de un conflicto. Teherán, no obstante, asegura que está por el acuerdo.

La guerra híbrida, tan cacareada el pasado año con Bielorrusia, será “muy recurrente”, dice el CIDOB, y podría ser peligroso que empezase a coexistir con mayores demostraciones de guerra convencional.

Los conflictos irresueltos que dejó el 2021 siguen de fondo: desde la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, donde se espera una vuelta de tuerca en su política represiva basada en la sharia y un recrudecimiento de la crisis humanitaria del país, suma de integrismo, bloqueo de fondos, incapacidad de gestión y sequía, al riesgo de genocidio en Tigray, Etiopía, donde se intensifica la violencia, las violaciones de derechos humanos en Myanmar tras el golpe de estado o, más cerca, los choques en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, pese al débil armisticio actual.

Madrid será, de paso, la sede de la cumbre anual de la OTAN, clave tras la salida desastrosa de Afganistán, en un momento de tiranteces entre los socios de Washington, Londres y Bruselas y cuando se hace fuerte el concepto de autonomía estratégica entre los europeos, o sea, más independencia para decidir qué flanco atender, qué socio apoyar, qué lazos reforzar y a qué conflicto o postconflicto enviar a su gente.

Se añade el fenómeno de que las tensiones internas en el fuero de las grandes potencias ha llevado a que disminuyan los intereses de aventuras de política exterior, además. Afganistán es buen ejemplo de ello. El desinterés es insólito si comparamos con años anteriores. Prima lo local, lo doméstico. Eso aumenta el riesgo a levantamientos, desmanes, integrismos... no con una visión paternalista o colonialista, sostienen los expertos, sino porque se dejan a medias procesos y consolidaciones estatales.

De ahí que uno de los principales riesgos que se prevé para este 2022 es un aumento de la conflictividad social. Tras la resiliencia que ha tenido que crear la sociedad para sobrevivir a dos años críticos, ha llegado la reflexión. En un mundo conectado por las redes sociales y con fácil acceso a la información, ciertos procesos locales y regionales se podrían tornar más explosivos, porque existe el sentimiento de que las crisis económicas no tienen el mismo efecto en todos los lugares. Esto ha sido así ya en manifestaciones, protestas y conflictos sociales que han surgido en países con altos índices de desigualdad tanto en África, Asia, Europa y América Latina.