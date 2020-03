Primark presenta un ERTE que afectará a 7.000 personas

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

La dirección de Primark ha decidido presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que afectará a 7.000 empleados en España, el 98 % de la plantilla, y que se aplicará con efectos retroactivos desde el 15 de marzo y mientras dure el decreto de estado de alarma.



Según han informado a Efe fuentes sindicales, Primark se ha comprometido a completar a los trabajadores la prestación por desempleo hasta el 100 % del salario mensual hasta el 31 de marzo.



El ERTE afectará a prácticamente el total de la plantilla de la compañía textil, ya que tan solo un 2 %, principalmente mandos intermedios, podrá trabajar desde casa.



Hay que destacar que Primark no tiene en España ni centros logísticos ni comercio online, por lo que la mayor parte de sus trabajadores pertenecen a personal de tienda física.



Primark se ha comprometido a no descontar de las pagas extras la cantidad que pertenezca al tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos, ni tampoco se descontarán los días de vacaciones. Ambas peticiones habían sido hechas por CCOO.



Asimismo, los trabajadores deberán negociar de nuevo con la dirección de las tiendas las vacaciones no disfrutadas hasta el pasado 14 de marzo, cuando comenzó el cierre de los comercios.



La empresa convocará al Comité Intercentros en las próximas semanas para tratar las condiciones del ERTE a partir del próximo 1 de abril y hasta que las tiendas puedan retomar su actividad.



Desde CCOO consideran que empresas como Primark “no se pueden comparar al pequeño y mediano comercio, ya que su patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo extraordinario”, de manera que “no es necesario cargar al Estado de los costes salariales de 7.000 empleados”.