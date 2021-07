Primer tráiler de 'House of Gucci', la nueva película de Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver

Y el cotizado elenco no termina ahí ya que los veteranos Jeremy Irons y Al Pacino también forman parte de la producción, basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed,de Sarah G. Forden.

La película, que comenzó a grabarse en Italia el pasado mes de febrero, narra la historia del asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la lujosa marca italiana, a manos de un sicario. Adam Driver será el encargado de dar vida al empresario y Lady Gaga se meterá en la piel de su exmujer, Patrizia Reggiani, condenada por orquestar el asesinato. La novela en la que se basa la cinta ahonda en la caída en desgracia de la dinastía Gucci gracias al derrochador estilo de vida de Maurizio Gucci, además de los líos de faldas que pudieron ser una de las motivaciones para que Patrizia, supuestamente, ordenara su asesinato. La exmujer del empresario fue condenada y pasó 26 años en prisión.