Primero me quedé embarazada y luego busqué el amor

Diane no fue mi primera cita en esa época de mi vida. De hecho, había quedado con más mujeres estando embarazada. Con poco más de 30 años, decidí que ya había puesto bastante en orden mi vida como para ser madre. Tenía un trabajo estable y seguridad financiera y me sentía más preparada que nunca para hacer realidad mi sueño de tener hijos. Solo me faltaba una cosa: pareja.

Como lesbiana, siempre fui consciente de que necesitaría un donante masculino para concebir. Simplemente, no me imaginé que pasaría por todo el proceso yo sola. Gracias a la ayuda de un conocido que me donó su esperma, me quedé embarazada por inseminación artificial con 32 años.

Aunque me sentía cómoda con mi decisión de ser madre por mi cuenta, seguía interesada en salir con mujeres y no me había rendido en el amor. Aunque estaba haciendo las cosas “en el orden inverso” (quedarme embarazada y luego buscar el amor), publiqué mi perfil en una página web de citas.

“En mi tiempo libre, me gusta leer, jugar a Scrabble, hacer piragüismo y ver musicales en el teatro. Máxima sinceridad: estoy embarazada como madre soltera por voluntad propia”.

Le di a publicar con las manos sudorosas y estresada al pensar en lo surrealista que me parecía buscar el amor o algo parecido mientras estaba embarazada. Ni siquiera sabía si alguien contactaría conmigo. ¿Quién querría salir con una mujer embarazada?