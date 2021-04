Una escritora británica revela quién sería la persona racista de la familia real

La escritora es la autora de un polémico libro sobre los duques de Sussex Meghan and Harry: The real story y publicó en su día una biografía sobre Lady Di, Diana in private: The princess nobody knows. En la mencionada intervención en YouTube, Colin comparte opinión con la princesa Ana que, al parecer, nunca dio el visto bueno a Markle. De hecho, según la periodista, fue el miembro de la familia que más oposición presentó a la boda del príncipe Harry con la protagonista de Suits.