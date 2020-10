"Señora, ¿de qué va?": Críticas a esta premiada de los Princesa de Asturias por su comentario sobre los españoles

La poeta Anne Carson ha participado este viernes en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2020, que reconoció su labor otorgándole el galardón en la categoría de Letras.

En su discurso de agradecimiento, grabado por el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, Carson se ha referido al carácter de los españoles, que según ha contado, conoció haciendo el Camino de Santiago en los años 80.

“Noté una cosa en particular acerca de los españoles: que no eran de sonrisa fácil. El rostro español es un rostro serio, un rostro severo, no sonríe sin una razón para hacerlo”, ha asegurado.

Carson dice que hasta que se acostumbró a ello se preocupó por si estaba “haciendo algo mal”. “Los rostros norteamericanos, como saben, sonríen continuamente, con todos los dientes, sin motivo alguno. Pero una sonrisa española es difícil de ganar”, ha agregado.

Palabras que no han gustado nada a quienes estaban viendo en ese momento la entrega de premios y que han sido criticadas en las redes: