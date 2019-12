Harvey Weinstein se incorpora al culebrón del 'Príncipe Andrés'

EXCLUSIVE: Shocking photo shows paedo Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein and 'pimp' Ghislaine Maxwell at Beatrice's 18th birthday bash https://t.co/1m4Y0FJpYi

En realidad la exclusiva de The Sun no es más que la gota que ha colmado un vaso ya lleno tras las acusaciones de la joven Virginia Roberts Giuffre, que en 2015 denunció al miembro de la casa real por haberla obligado a mantener relaciones sexuales hasta en tres ocasiones cuando esta era aún menor de edad.

Beatriz de York, acompañante y también becaria

“No me arrepiento de la amistad que mantuve con Epstein por los contactos que me generó [...] Sí, me arrepiento de haberle apoyado porque no es digno de un miembro de la familia real”, dijo en una entrevista concedida a la BBC para hablar del caso Epstein tres meses después de su suicidio en la cárcel. Uno de esos contactos era, efectivamente, el productor.