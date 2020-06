Procrastinando en la UE... ¿hasta julio?

Desde el inicio de esta crisis carente de precedentes, muchos hemos intentado explicar la botella medio llena. La respuesta de la UE a la pandemia de la Covid -y a su consiguiente destrozo económico y social- pareció en primer momento haber aprendido las lecciones dictadas por sus errores frente a la Gran Recesión. Fuimos muchos también quienes criticamos entonces la estrategia antisocial -más abyecta que errónea- de la austeridad recesiva que tantos estragos causó.

La UE respondió entonces con manifiesta inanidad, siempre demasiado tarde (detrás de los acontecimientos, en modo que cada decisión aparecía sobreseída por el empeoramiento de la realidad sobre la que debía aplicarse) y sobre todo con un sesgo desigualitario que dañó severamente la credibilidad de la UE. Too little, too late, en la dirección equivocada.

En esta ocasión todo parecía indicar que la respuesta sería más temprana (no demasiado tardía), suficiente (no demasiado tacaña, aunque siempre aspiramos a más), y que apuntaría esta vez en la dirección adecuada.

Y, sin embargo, a pesar de las señales positivas y de la buena voluntad que le hemos echado a raudales a esa botella medio llena, se prolongan las señales de alarma: la UE está procrastinando. En otras palabras: está retrasando de forma cada vez más preocupante las decisiones esperadas: la movilización masiva y rápida de recursos financieros y presupuestarios que ayuden a los gobiernos de los Estados miembros (EE.MM.) a reparar daños e impulsar una recuperación tan pronta como enérgica.

Pero seamos precisos: una vez más, no se trata de “la UE”. El Parlamento Europeo (PE), institución electiva legitimada por el voto, ha hecho su parte del trabajo: construyendo consensos en torno a las herramientas e instrumentos disponibles y a la distribución solidaria del esfuerzo. Por su parte, la Comisión Europea (Presidenta Von der Leyen) ha asumido los mandatos contenidos en las Resoluciones del PE: apoya, como requeríamos, una respuesta ambiciosa, solidaria y con vocación de suficiencia: combinado transferencias (grants) por importe de 500.000 millones de euros, créditos (loans) por importe de 250.000 millones, financiados con un aumento histórico de los recursos propios (Own Resources) y con bonos europeos con cargo a su presupuesto. Y duplicando en conjunto la potencia de fuego y el techo de gasto de la UE para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021/2027. Todo ello combinado con los préstamos del BEI y con los programas de compra a largo plazo del BEI sobre la deuda contraída por los EE.MM.