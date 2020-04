Procrastinar no es sólo cuestión de vaguería

Muchos procrastinamos, al fin y al cabo, dejar para más tarde aquello que podemos hacer ahora no siempre es negativo. La procrastinación no compone un trastorno psicológico. El problema se manifiesta cuando el aplazamiento se cronifica y el malestar que genera se agrava o enquista, provocando más aversión hacia la tarea.

Pero no todo es disfrute y alegría. La conciencia del problema está en la raíz del malestar. El procrastinador sabe que está evitando solucionar un problema actual o potencial. Sabe que no es buena idea, sin embargo, barre bajo la alfombra y sigue con su día. En el proceso aparece el autoengaño, que en este caso consistirá en procesar de manera prioritaria aquello que es coherente con nuestro deseo inmediato. Así el estudiante sabe que debe estudiar dado que está en época de exámenes, sin embargo esta información se diluye ante la autoindulgencia, ante ese “sólo un capítulo más de esta serie tan divertida”. Pero el autoengaño no es infalible. El procrastinador actúa como un avestruz, evita el problema o la tarea y deja de existir temporalmente. Pero siempre aparece, y sí, generalmente empeora. El miedo subyace en el estudiante que evita confrontar sus apuntes cuando se acercan los exámenes o el enfermo que no quiere hacer una analítica para descartar un problema médico. En ambos casos la persona identifica con claridad la importancia de la acción planificada.