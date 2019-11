18 productos que nunca deberías tirar al váter (aunque la etiqueta diga que sí)

La mayoría de desperdicios arrojados salen del baño, pero no por ello se deben confundir con el papel higiénico. No tienen la misma capacidad para deshacerse en el agua. Ni siquiera los clínex, ya que algunos pañuelos de papel incluyen microplásticos. Tampoco las servilletas, que incorporan algún componente no diluible. Y lo mismo ocurre con el llamado papel higiénico húmedo.