Profesora de inglés y una asesora "esencial": Jill Biden, la nueva primera dama de EEUU

“Soy el esposo de Jill Biden”. Con su broma favorita, el nuevo presidente electo de EEUU, Joe Biden, cerró la convención de su partido, el demócrata, el pasado agosto, cuando fue proclamado candidato a la Casa Blanca de forma oficial. Y es que, dicen en su equipo, ser el esposo de esta maestra de inglés es una de las cosas que más orgullo le generan.

RESULTADOS EN TIEMPO REAL Todos los resultados y última hora sobre las elecciones en EEUU. Sigue leyendo

Jill, a su lado, fue la segunda dama del país cuando Biden ocupó el puesto de vicepresidente en la Administración Obama. Ahora será la primera, tomando el relevo a Melania Trump. Son noche y el día.

No es “la mujer de”. Es una señora con trayectoria propia y un carácter tan auténtico, tan unificador, que hasta los republicanos la admiran. Discreta pero no callada, humilde pero no relegada, suave pero no apocada, a sus 69 años es un pilar esencial para el ahora presidente.

Recién ganado el puesto de senador, en 1972, Biden sufrió un terrible golpe personal: su esposa, Neilia, y su hija de un año, Naomi, murieron en un accidente de tráfico cuando volvían de hacer unas compras navideñas. Los otros dos hijos de la pareja, Beau y Hunter, de cuatro y dos años, resultaron gravemente heridos. Junto a su lecho, en el hospital, juró el cargo, ya entrado 1973. Años más tarde, en 1977, fue cuando se casó con su actual y segunda mujer, con la que tuvo otra niña, Ashley.

En sus memorias, Joe Biden escribe sin medias tintas: “Ella me devolvió la vida”. A su lado, reconstruyó una familia y consolidó una carrera política que, precisamente por el dolor personal, llegó a estar tocada. Jill es de Delaware, la ciudad a la que Biden se trasladó siendo muy pequeño, y allí se conocieron. “Joe siempre les decía a los chicos: ‘Mamá nos envió a Jill’”, dijo ella en una entrevista.