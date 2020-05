'Programa 2', teatro hecho con las ideas menos buenas

El título de este artículo es la traducción directa del nombre del centro que el conocido artista William Kentridge ha fundado en Johannesburgo, Sudáfrica. Un centro que persigue el mestizaje de las artes, la colaboración intercultural de diferentes disciplinas y artistas para hacer teatro. Con un objetivo performativo. Un centro del que sale su Programa 2. Una serie de trabajos pensados en dicho centro para la temporada 2020 y que se muestran en la recta final The International Online Theater Festival (IOFT). Festival que dirige Maria Delgado, profesora de Speech and Drama de la Universidad de Londres. Evento alojado en la revista The Theater Times de abril a mayo.

El programa incluye 3 inquietantes piezas que se han construido a partir de la técnica del fantasma de Pepper (en inglés: Pepper’s ghost). Una sencilla técnica usada en la magia y el teatro para hacer aparecer y desaparecer cosas y fantasmas. Basada en un cristal que por un lado, el que da al público, funciona como un espejo, refleja lo que se pone delante del mismo. Y y por el otro, cuando se ilumina lo que hay en detrás, funciona como un cristal.

Con esta técnica tan sencilla que permite la mezcla de actores y acciones en directo con otras rodadas y proyectadas. Con un escenario oscuro que a penas cambia. Consistente en una mesa llena de libros antiguos y de una negra máquina de escribir, antigua también. Y con Kafka, Mayakosky y Shakespeare, este centro ha montado un fascinante programa de poco más de 30 minutos.

La primera de estas piezas, Odradek, está basada en el cuento Las preocupaciones de un padre de familia de Kafka. Un cuento muy corto que, de creer a Wikipedia, su primer párrafo siempre atrajo el interés de distintos pensadores de varias disciplinas. Su protagonista es un padre que cavila en la escalera de su casa sobre odradek. Descrito, en principio, como un objeto, pero que a medida que pasa el cortísimo relato, se va convirtiendo en un ser vivo con sus ritmos, sus ritos, su personalidad y su intrigante tiempo vital.

Relato que este montaje ha convertido en una pieza para una actriz, vestida como un ama de casa americana de clase media de los años 40 ó 50. Ella interpreta el texto diciéndoselo al auditorio. Mientras la proyección de un bailarín en un pequeño tamaño y vestido con un traje hecho a base de hojas de papel baila una música que suena a contemporánea sobre los libros que hay en escena. Poniendo al espectador frente a lo que podría ser y cómo podría moverse ese ser vivo, que a la vez es un objeto, que la madre/actriz cuenta a sus interlocutores. Una pieza intensa cuya sencillez llena de poesía, misterio e interés atrapa la imaginación de los espectadores.