POLÍTICA

"¡Prohibamos las huelgas!", por Marta Flich

¿Pensiones 100% públicas? Deja, deja. ¿Sanidad y educación para todos? Mejor no, que se nos va de presupuesto. ¿Y la gente no se va a quejar? Bueno, pues si quieren manifestarse que lo hagan donde no molesten. ¡Será la ley!