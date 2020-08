Algunos camareros: "Si se prohíbe fumar, la gente no lo va a cumplir"

Deben ser conocidos. Si se va a diario, un bar es un consejero y sus empleados algo parecido a la familia. El cliente, Juan Ramón Osta, de 42 años, desenfunda la cajetilla y enciende un cigarro sin esperar. Una escena que desde este jueves está prohibida en Galicia si no se garantiza la distancia de seguridad. A los gallegos se han sumado también los canarios. Y ahí no acaba el cerco al virus en España.

Óscar, que no quiere dar su apellido porque no quiere “movidas”, desinfecta con esmero, trapo en mano, la mesa de hojalata de la terraza del bar de Madrid en el que trabaja de camarero. Acaba de pactar con un cliente sentado en la mesa de al lado fumar un cigarro con él.

Juan Ramón Osta asiente. “Dudo que sea cierto al cien por cien que el virus vaya en suspensión en el humo del tabaco”, dice este asesor de seguros. No obstante, reconoce que vería la medida con cierta lógica si se demuestra esta vía de transmisión. “Pero aún no hay evidencia, hay un estudio. Por eso me parece precipitado”, explica. ”¿Qué será lo próximo, prohibir las monedas porque se descubre que la principal fuente de transmisión es el dinero?”, zanja. Eso sí, Osta enfatiza que llegado el punto no le importaría salir de la terraza para fumar. Aunque cree que detrás de esta medida se esconde cierta inclinación a vetar actos socialmente mal vistos, como el tabaco o el botellón, con la excusa de la covid-19.

El problema es cómo garantizar el cumplimiento de la medida. La Comunidad de Madrid es una de las autonomías que baraja el veto al tabaco en la calle. Pero Óscar le ve escaso recorrido. “Si se prohíbe fumar, la gente no lo va a cumplir”, sentencia con la autoridad de quien pasa ocho horas diarias de cara al público. La propia alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reconocía en la mañana de este jueves en la Cadena Ser que no podía “poner un policía detrás de cada fumador”.

El dueño de un bar cercano advierte de que está “cansado” de “hacer de policía”. “Hay gente que se toma mal que le digas que se ponga la mascarilla, no quiero pensar cómo se tomará que le digas que no pueden fumar”, confiesa. Y advierte: “La gente empieza a estar crispada. Lo noto. Hay nerviosismo, porque la cosa no mejora y la economía cada vez va peor”.

“Sí, todavía se puede fumar”, concede entre risas otro camarero en una terraza en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía. Guarda el cenicero dentro del bar, pero cuando un cliente lo pide acude en su busca y lo deja encima de la mesa junto a un bote de gel hidroalcohólico. “La gente está despistada con tanta norma y cambio de criterio. Veo que hay hartazgo, lo escucho”, explica.

Javier, de 51 años, apura su cigarrillo junto a una cerveza en la misma plaza. Se reconoce fumador esporádico. “Lo he comprado hoy porque me ha dado por ahí, pero no suelo fumar. Creo que mientras no molestes a nadie, no se tiene por qué prohibir nada. Si fumas y no echas el humo a nadie y quien lo está respirando cerca es tu pareja, con quien vives, ya me dirás qué cambia”, cuenta.