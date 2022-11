Cómo prolongar la vida útil de tus alimentos para ahorrar en la compra

CHRIS STEIN VIA GETTY IMAGES

No, no son imaginaciones tuyas. El precio de los alimentos ha subido. Y mucho.

Cómo prolongar la vida útil de los alimentos

Todos los alimentos tienen una vida útil. Sin embargo, muchas personas acortan la vida útil de su compra sin saberlo. En gran medida, se debe a un almacenamiento inadecuado. La clave está en entender cómo reacciona cada alimento a la luz y a la temperatura para almacenarlos adecuadamente. Es más fácil de lo que la mayoría de la gente cree no acabar con verduras mustias y con mal aspecto.

Pero los plátanos no son el único producto que acelera la maduración de los productos de alrededor. Las cebollas también hacen madurar los productos que tienen cerca, especialmente las patatas.

En cuanto a las patatas, guárdalas “en una bolsa de papel y luego colócala en un recipiente cerrado. La bolsa de papel absorberá la humedad para que las patatas no se humedezcan demasiado”, explica Rachel García, propietaria de Dry Goods Refillery , una tienda de alimentación a granel sin envases.

Como son raíces, las patatas deben estar fuera del alcance de la luz. “Yo guardo las patatas en un armario o despensa oscura”, comenta Katarina Petonito, chef de The Duck & The Peach. “También deben estar lejos del horno: no quieres que reciban demasiado calor”.