Propone a Ayuso mandar un audio de WhatsApp a Mónica García, ausente por Covid, y reacciona así

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha protagonizado una curiosa escena en la sesión de control de este jueves en la Asamblea, a la que no ha podido asistir la portavoz de Más Madrid, Mónica García , al haber dado positivo en Covid.

Ante su ausencia, ha sido el diputado Javier Padilla el que ha preguntado a la dirigente del PP y, en un momento determinado, le ha dicho: “Hoy no está mi compañera, la señora Mónica García. A mí no me importa recibir los insultos que le tocan, pero si quiere podemos grabar un WhatsApp de audio y se lo mandamos a ella”.