El protagonista de 'Perdidos' explica por qué dejó la actuación

Quizás el mayor misterio que les quedó a los fans de la serie Perdidos no tiene nada que ver con osos polares, monstruos de humo ni escotillas en mitad de la selva, sino qué fue de Matthew Fox, el actor que encarnó al protagonista.

El intérprete apareció en un puñado de películas, como Guerra Mundial Z y Extinción, antes de dejar Hollywood por completo después de su (hasta ahora) último papel en la pantalla en el western de terror Bone Tomahawk.

Antes de su regreso a la televisión en la próxima serie apocalíptica Last Light, Fox ha comentado las especulaciones sobre los motivos que le llevaron a hacer una pausa en su carrera como actor.

“He pasado siete años viviendo mi vida con mi familia y haciendo cosas que me apasionan”, dijo el actor sobre su retiro autoimpuesto de la actuación, según Variety. “Pero contar historias está en mi ADN, y esta forma de contar historias es algo con lo que quería volver a comprometerme para ver cómo me sentía. Y estoy muy contento de haberlo hecho”.

Fox explicó que decidió alejarse de la industria después de tachar todos los objetivos de su lista de deseos, que incluía protagonizar un western.

“Después de rodar Bone Tomahawk en 2014, se puede decir que completé mi lista de deseos”.

La estrella de 55 años, que tiene dos hijos con su esposa Margherita Ronchialso, explicó que eligió priorizar el tiempo en familia por encima del cine.

“En ese momento de mi vida, nuestros hijos estaban en una edad en la que sentí que necesitaba comprometerme con ellos”, continuó. “Había estado centrado en el trabajo durante algún tiempo, y Margherita había estado cuidando de la familia maravillosamente, pero sentí que era el momento de estar en casa. De verdad sentí que me estaba retirando del negocio para trabajar en otros proyectos creativos personales: algo de música y escritura”.

La oportunidad de protagonizar y producir un proyecto es lo que ha atraído a Fox a su primer papel en televisión desde el final de Perdidos hace más de una década.

Basada en la novela homónima de Alex Scarrow, Last Light es una serie de cinco episodios sobre “una familia que lucha por sobrevivir en un mundo que se ha sumido repentinamente en el caos”, al cortarse de repente el suministro de petróleo en el mundo. La serie también reúne a Fox con el director Dennie Gordon, que trabajó con el actor en Party of Five, al inicio de su carrera.

“Llegué a un punto en el que pensé que quizás debía incluir ser productor ejecutivo en mi lista de deseos”, explica. “Nunca lo había hecho”.