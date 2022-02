“Si hay libertad para entrar a bares, ¿por qué los enfermos no pueden tener un acompañante?”

“Muchas veces se pierden, no llegan a la consulta, hay que ir a buscarlos, tienen muchas limitaciones… y a mí eso me duele”, reconoce el cirujano, que asegura que ha tenido que lidiar con situaciones “esperpénticas” a raíz de esto. “La gente recibe la orden de no visitas y la aplica”, dice. Este cirujano se ha encontrado casos de operaciones en las que no ha sabido a quién informar, porque el paciente ha acudido solo. “Luego resulta que el paciente se ha quedado sin batería y no puede llamar, no se acuerdan del número de sus hijos, nos toca hacerlo a nosotros, a veces llamas a quien no es, y así”, relata. “Es esperpéntico. Incluso cuando llamas, te dicen: ‘Pero si nos dijeron que las visitas estaban prohibidas’. Y ya les explicas que tú les das autorización y demás… Es como luchar contra un muro”, describe Ortega.