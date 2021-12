El Hormiguero ha vuelto a triunfar en Twitter al compartir uno de sus maravillosos vídeos con abuelos y niños. En esta ocasión, los ancianos tenían que probar alimentos y bebidas más modernas, que no habían probado nunca, y los niños cosas más tradicionales.

En esta segunda parte, los más mayores han comido cosas como esferificaciones de cocido madrileño, plato típico de la cocina de vanguardia; morcilla vegana y, lo mejor de todo, una cachimba. Por otro lado, un grupo de niños han probado las ostras.

Pero sin duda, lo que más ha triunfado ha sido el momento cachimba, sobre todo gracias a Mercedes. La mujer ha cogido el pitorro y le ha pillado el gusto al cacharro, tanto que no ha querido soltarlo durante un buen rato.

“Está cojonudo”, ha dicho Mercedes entre risas. “Esto no es nada”, ha afirmado cuando le han dicho que no tome tanto, que se va a marear. En otro momento, se ha dirigido al cámara y le ha dicho entre risas: “Eh, chaval, enchúfame a mí que me va a salir. Enchúfame bien. Tócate los huevos”.

Un vídeo que lleva en pocos días más de 9.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 compartidos entre retuits y citados. Todo un éxito en la red social del pájaro azul.