EEUU dice que unos "hombrecitos verdes" están al este de Ucrania y se comportan como los rusos

Drew Angerer via Getty Images

El lunes, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, las dos regiones rebeldes de la zona, aliadas de Moscú, y ha logrado del Senado ruso el permiso para enviar tropas al exterior, pero por ahora no hay reportes independientes que verifique la entrada de militares de Moscú en la zona. Lo ha denunciado Ucrania y también la OTAN, dicen que hay “pruebas” de la entrada de personal y medios del Ejército ruso, pero esas pruebas no han sido mostradas. La agencia Reuters ha difundido imágenes que dan cuenta de la presencia de tanques y camiones con armamento en Donetsk, no vistos antes, aunque circulan sin banderas ni distintivo alguno.