Nueve formas con las que los psicólogos lidian con el duelo

Aunque no hay una forma adecuada de sentir pena, existen varias estrategias que pueden ayudarte a sobrellevar una pérdida.

Como señala Melissa Fisher Goldman , trabajadora social y miembro de la Association of Death Education and Counseling , “no superamos el duelo; lo sobrellevamos”.

Este método puede parecer obvio, pero es importante citarlo. Danielle Forshee , trabajadora social en Nueva Jersey, apunta que en momentos de duelo se esfuerza por no evitar las lágrimas. Hay varios estudios científicos que demuestran los beneficios de una buena y catártica llantina. Los investigadores han descubierto que las llamadas lágrimas emocionales —distintas a las que lubrican los ojos o las que tratan de expulsar una sustancia irritante— contienen hormonas relacionadas con el estrés, explica Forshee. Así que, de algún modo, cuando lloras estás liberando estrés.

No juzgues tu duelo

Goldman señala que no hay una fórmula exacta con la que la gente experimenta la pérdida. “Tenía que recordarme a mí misma que el duelo no tiene cuantificación. Es diferente para cualquier persona, también para nosotros mismos. Cada vez que sentimos pena, puede ser diferente”, dice.

“Cuando pensamos en pedir ayuda, pensamos en soluciones, como que hay algo que va a arreglarlo”, explica Gleicher. “Como seres humanos sabemos de forma innata que hemos tenido una pérdida y que nadie puede devolvérnoslo. Así que tendemos a no pedir ayudar porque puede resultar invalidante”.

Puede que no te apetezca tener visitas, pero Gleicher asegura que un rápido post anunciando simplemente que estás pasando por un momento duro tiene sus beneficios. “Nuestras emociones están por todas partes cuando lloramos la pérdida de alguien. Y eso puede hacernos sentir más agitados, más enfadados o menos presentes con los demás”, añade. “Si no avisamos a la gente de lo que nos pasa, podemos provocar algún conflicto. Lo último que necesitamos cuando lo estamos pasando mal es que la gente malinterprete lo que ocurre”.

Como terapeuta, Goldman recalca que es importante no cargarse con la pena y el trauma de otros, así que la experta practica ejercicios de visualización .

Forshee explica que ella se rodea de un sistema de apoyo de amigos y familia cuando experimenta pena. “Comparto historias positivas y bonitas sobre esa persona, o miro fotos para recordarla, y eso me ayuda con el proceso de luto”, afirma. “Me da luz en vez de sentir oscuridad”.

A Forshee también le gusta utilizar su sistema de apoyo como una distracción saludable. “Hacer planes para salir con gente y hacer cosas es muy importante para gestionar la pena”, asegura. “Necesitas una pausa emocional, mental, física. Haz cosas que no tengan nada que ver con la pérdida. Tiene que haber una sensación de normalidad”.

Vale, no te olvides totalmente de ello, pero no te lo tomes literalmente. Según Gleicher, el modelo Kübler-Ross de las cinco etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) consiste más en reconocer que con el duelo surgirán muchas emociones diferentes. No esperes a sentir todas y cada una de ellas, y menos en ese orden específico.

Nuestros recuerdos y nostalgia pueden desencadenar cualquiera de esas fases de forma inesperada. Por ejemplo, aunque Gleicher perdió a su padre hace diez años y se siente bien la mayoría del tiempo, cuando alguien preparó su postre favorito de forma inesperada en navidades, volvió a sentirse triste de nuevo. La pena no es un proceso lineal.