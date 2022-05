El PSOE se anima y crecen las expectativas en Andalucía: “Nuestro mayor enemigo es la abstención”

Son unas elecciones también extrañas, como reconocen en el PSOE. Lo ilustra así una fuente consultada: “Son las primeras elecciones en la comunidad después de la pandemia, no sabemos cómo respira la gente en estos momentos”. Lo que sí tienen claro en el partido es que Moreno Bonilla no ha calculado bien el peso de Vox y el problema que va a tener al día siguiente.

El efecto Olona, sostienen en el PSOE, todavía no se puede medir bien, porque no es un producto andaluz, por lo que no se sabrá su arrastre hasta que pise más el territorio. “A Olona se la ha comido el propio personaje”, ironiza fuentes gubernamentales, que reflexionan que la gente no está tan pendiente del Congreso de los Diputados como la villa y corte madrileña.