SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett Varias personas con una bandera trans en una protesta a favor de la ley.

El PSOE “facilitará” la admisión a trámite de la ley trans impulsada por ERC, Junts, Más País, Compromís y Nueva Canarias este martes en el Congreso de los Diputados. El texto fue presentado para sortear el bloqueo de la ley trans del Ministerio de Igualdad por la parte socialista del Gobierno, que aún no la ha trasladado al Consejo de Ministros.

Así lo han asegurado fuentes del partido a El HuffPost, aunque no han querido aclarar si votarán a favor o se abstendrán. La ley fue registrada el pasado 11 de mayo y es prácticamente igual a la de Igualdad, aunque con cuatro cambios principales: que las personas trans migrantes también puedan realizar el cambio de sexo en el registro con el único requisito de la declaración expresa, que se incluya una tercera casilla para las personas no binarias, que se amplíen los derechos de las personas trans gestantes para acceder a la interrupción involuntaria del embarazo y que aquellas personas trans mayores de 65 que acrediten no tener otro recurso y que hayan pasado una vida discriminados social, política y económicamente, puedan tener un subsidio del Estado.

El objetivo de que estos grupos registrasen esta nueva ley, redactada entre otros por el colectivo Plataforma Trans, era sortear las trabas que, según el Ministerio de Igualdad, se ponían desde la parte socialista del Gobierno para llevarla al Consejo de Ministros. Los socialistas están obligados, así, a posicionarse en la Cámara Baja sobre la tramitación de este texto, cuyo punto más polémico es la autodeterminación de género.

Desde Plataforma Trans esperan que “el PSOE recupere el norte”. Si no apoya esta propuesta de ley, indica su presidenta, Mar Cambrollé, la formación “se va a desangrar por la parte LGTB”. Además, acusa a los de Pedro Sánchez de “radicalizar el discurso de la derecha y la ultraderecha” ya que, según ha explicado, estos partidos están repitiendo “como un mantra” las declaraciones realizadas en los últimos meses sobre este tema por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Creen que puede llevar al “borrado” de mujeres

Se refiere a sus palabras sobre la autodeterminación de género y que esta medida “pone en peligro la identidad de los 47 millones de españoles”. A juicio de los socialistas, el género no existe, sino que es una “construcción social” que se forma a través de los “roles sociales y culturales” y los “estereotipos” que se asignan a hombres y las mujeres de manera diferenciada.

Algunos socialistas, con el apoyo de parte del movimiento feminista, advierten de que esta medida puede llevar a un “borrado” de las mujeres, porque habrá hombres que digan sentirse como tal y se pueden aprovechar de los derechos conseguidos por estas; y denuncian que textos como la Ley Trans dirigen a los menores a medicarse hormonalmente como consecuencia de una premisa que consideran falsa, que es la de nacer en un cuerpo equivocado.

A pesar de eso, en 2019 el mismo PSOE apoyó un texto muy parecido al que se debate actualmente, con la declaración expresa como única necesidad para cambiar el sexo en el registro.

La votación de este martes es para su admisión a trámite, es decir, no es su aprobación, sino el visto bueno del Parlamento para que se estudie. El Gobierno en ningún momento ha dicho que vaya a renunciar a su propia ley. Por lo tanto, si el Gobierno aprueba próximamente su ley y la llevara al Congreso, podría darse el caso de que hubiera dos normas en debate en paralelo.