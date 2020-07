PSOE, Más Madrid y Cs presionan al gobierno de Ayuso para que decrete el uso obligatorio de la mascarilla

“Pido a los madrileños que no bajen la guardia y que no pierdan respeto al virus y sigan haciendo uso de las mascarillas. Si todos cumplimos frenaremos el virus y si llevamos las mascarillas no habrá brotes significativos”, ha rogado el vicepresidente autonómico.

“A día de hoy, tal y como nos traslada la Consejería de Sanidad no hay necesidad de dar más pasos. Hoy por hoy en la Comunidad se están haciendo las cosas bien, pero si tuviéramos que dar ese paso, lo daríamos. Ojalá que no haya que dar más pasos, pro estaremos siempre alerta y en guardia”, ha trasladado.

En sentido contrario tanto desde el PSOE como desde Más Madrid, reclaman su regulación.

La portavoz de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera, ha pedido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que solicite a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la aprobación del uso obligatorio de la mascarilla independientemente de la distancia interpersonal.