PSOE y Podemos, reunidos esta mañana en el Congreso sin visos de acuerdo

Los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos se encuentran ya reunidos en el Congreso para intentar llegar a un acuerdo que lleve a la investidura de Pedro Sánchez aunque no hay muchas esperanzas.

Cinco días después del primer encuentro tras el parón del verano, que duró cerca de cinco horas y en el que no hubo avances, los dirigentes de ambos partidos se han vuelto a encontrar en la Cámara Baja.

Las posiciones de unos y otros, no obstante, no han variado, y mientras Unidas Podemos insiste en reclamar un Gobierno de coalición, los socialistas creen que no hay confianza para intentar esa fórmula que ya ofrecieron en julio y que el partido de Pablo Iglesias rechazó.

El propio Iglesias ha dicho esta mañana, en una entrevista a Carne Cruda, que no piensa aceptar más “chantajes” de los socialistas después de todas las cesiones que ha habido por parte de la formación morada, entre ellas su renuncia a estar en el Ejecutivo.

Desde Podemos insisten, además, en retomar la negociación donde se quedó en julio y consideran que de ser así el acuerdo podría llegar en horas.

Falta de confianza para la coalición

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reiterado, por su parte, que no se da la confianza necesaria entre las dos partes para volver a intentar la fórmula de la coalición.

Y ha criticado el lenguaje “imperativo” de Podemos, al recordar las palabras de Iglesias cuando subrayó su confianza en que los socialistas “rectificarán” y acabarán volviendo a ofrecer un Gobierno con ministros de Podemos.