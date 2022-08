PSOE, PP y el pacto sin cumplir para renovar el Poder Judicial

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Este martes, El País ha publicado dicho acuerdo que quedó por escrito y en el que ambos grupos se comprometían a presentar “previsiblemente en la primera quincena de noviembre” la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ.

La proposición de ley incluía la siguiente modificación: “Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes funciones: 1ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599 de esta Ley Orgánica”.

1.351 días de bloqueo

El Gobierno lleva la cuenta. Desde La Palma, Pedro Sánchez ha respondido ante los medios de comunicación que, entre otras cuestiones, le han preguntado por este acuerdo. Ante eso, el presidente ha recordado que la renovación del CGPJ lleva bloqueada exactamente 1.351 días y ha subrayado que no hay precedentes en Europa ni en la historia democrática española en lo referente al gobierno de los jueces.

“Esta actitud obstruccionista de bloqueo, de decir no a todo y, sobre todo, de no renovación de uno de los principales poderes de la democracia no tiene precedentes”, ha insistido Pedro Sánchez.