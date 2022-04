El PSOE cambia su postura y votará 'no' al texto de Unidas Podemos sobre el Sáhara

Europa Press News via Getty Images

Las discrepancias por el Sáhara continúan en el Congreso y en el Gobierno de coalición . A última hora del miércoles se ha sabido que el grupo parlamentario socialista en el Congreso votará en contra de una proposición no de ley de Unidas Podemos, ERC y Bildu favorable al referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. El motivo, las críticas vertidas hacia el Gobierno por parte de Unidas Podemos durante el debate en el pleno.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, había anunciado que si no cambiaba el texto original votarían favor de la proposición no de ley presentada por las tres fuerzas. Sin embargo, fuentes parlamentarias socialistas han avanzado que finalmente este jueves en el pleno del Congreso votarán en contra de esta iniciativa, independientemente de si el texto sufre cambios a través de enmiendas o no.