Que sí. Que no. Que sí. Que no. Y así seguimos en la política nacional, en medio de un partido de tenis en el que la pelota es la futura sesión de investidura de Pedro Sánchez. PSOE y Podemos se la están pasando en pleno cruce de acusaciones a golpe de comunicados que no conduce, de momento, a nada. Salvo al caos. Hace falta una “versión original” que aclare sus posturas.

El último episodio del intercambio PSOE-Podemos ha llegado este miércoles, con las reacciones, radicalmente opuestas, al enésimo encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en La Moncloa. Uno, enrocado en el gobierno de cooperación con “morados” en puestos intermedios de la administración, y el otro, empeñado en la presencia de ministros propios en el Ejecutivo. Y de fondo, una amenaza, el posible “no” de los de Iglesias a Sánchez en la investidura. Un cálculo con el que nadie o muy pocos en las filas socialistas contaban la noche del 28-A, cuando las cuentas les sonreían.

Cuatro citas después entre secretas y públicas, las posiciones no se han acercado; todo lo contrario. Lo que se daba por seguro -el apoyo- ya no lo es tanto. Y lo que se daba por imposible -unas nuevas elecciones- tampoco se antoja ahora tan irrealizable. El juego de los mensajes a ambos lados de la izquierda.