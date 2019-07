PSOE y Podemos dispuestos a "desbloquear" el Gobierno riojano en un día

El PSOE y Podemos están dispuestos a retomar el diálogo este miércoles para “desbloquear” en un día la formación de un Gobierno “progresista” en La Rioja, una vez que la socialista a la Presidencia del Ejecutivo, Concha Andreu, no fue investida este martes por el “no” de la diputada de Podemos, Raquel Romero.

Las conversaciones tienen como plazo máximo las 13:00 horas de mañana, jueves, fecha en la que Andreu se someterá a una segunda votación para ser investida y en la que necesitará mayoría simple, por lo que también es necesario el voto de Romero.

La candidata socialista no consiguió ayer la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, ya que tuvo el apoyo de los quince diputados del PSOE y el de la representante de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno; y votaron en contra los doce del PP, los cuatro de Ciudadanos y Romero, parlamentaria de UP por Podemos.