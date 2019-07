PSOE y Podemos rompen las negociaciones en La Rioja

La reunión de esta mañana entre las delegaciones riojanas de PSOE y UP es continuación de la de anoche, que finalizó sin el acuerdo necesario de cara a la segunda votación de investidura.

Los socialistas han planteado a UP dos Viceconsejerías y una Dirección General, lo que Romero no acepta porque insiste en el deseo de la coalición morada de formar parte del Consejo de Gobierno, a lo que el PSOE se opone.

“Nosotros hemos pedido al PSOE formar parte de este viaje, pero ellos se niegan en redondo, hacen un veto directo a la participación de Podemos en el Consejo de Gobierno”, ha declarado la diputada de Podemos, Raquel Romero, a su salida del encuentro, antes de calificar de “cargos que no existen para decir que han ofrecido”, la oferta del PSOE.

“Quieren un gobierno monocolor. Entendemos que no quieren gobernar. Seguimos con la puerta abierta y no lo están haciendo. No queremos repetición de elecciones, y no hemos recibido ninguna instrucción desde Madrid”, ha matizado.

Por su parte, Concha Andreu ha reconocido que “la reunión estaba rota a los diez minutos y que no tiene sentido estar sentado hasta las 13”: “Acuerdos se pueden tener, se cede, pero no puede ser que impongan porque de su voto depende el gobierno. Eso no es proporcional ni justo”.

Andreu ha reconocido que Unidas Podemos le ha dicho explícitamente que “sin consejerías no iba a haber gobierno”.

Tras la reunión de este miércoles, que se prolongó por más de cuatro horas, y tras la sesión fallida del pasado martes, Andreu vuelve a someter la confianza de su candidatura en el Parlamento de La Rioja y para ello necesita el apoyo de la diputada de Podemos, que está prevista a las 13.00 horas.

A la salida del encuentro de este miércoles, Romero ya manifestó sentirse “triste” por el resultado de la reunión y se mostró “bastante pesimista” ante la votación de este jueves.

Posteriormente, el partido morado en La Rioja divulgó un duro comunicado contra el PSOE. “Se ha demostrado que no se trataba de una, dos, tres o 33 consejerías, simplemente de pura soberbia y odio irracional a Unidas Podemos”, manifestaron.