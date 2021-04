El extraño caso del pueblo de Galicia con una incidencia de 1.800 casos y cero contagios

Beade , con una población inferior a los 400 habitantes, es el único de los 313 ayuntamientos gallegos con el nivel máximo de restricciones, que prohíbe las reuniones entre no convivientes, exige el cierre perimetral, y permite únicamente la apertura de la hostelería para servicio y recogida a domicilio, entre otras restricciones por el coronavirus . En la actualidad, la incidencia acumulada en esta localidad se sitúa en cerca de 1.800 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días, una cifra disparatada -la media de Galicia es de 68,03 casos- que ha provocado que esta localidad orensana sea la única que se encuentra cerrada coincidiendo con las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, pese a situarse con la mayor incidencia a 14 días, no ha tenido ningún caso en los últimos siete días.

En declaraciones a Efe, el regidor, conocido por sus polémicas relacionadas por su cercanía al franquismo, ha manifestado su pesar por la decisión adoptada por el comité clínico que sitúa a Beade en el nivel más alto de restricciones.



Esta medida conlleva que los habitantes de esta localidad no puedan desplazarse a otros municipios y que tampoco esté permitida la entrada de visitantes de fuera además del cierre de toda la hostelería -solo pueden servir a domicilio- y la prohibición de reunirse personas no convivientes, un confinamiento en toda regla.



“Solo tenemos un caso de un señor de 91 años en una residencia -la Xunta no reconoce casos en residencias desde hace dos días- el resto están todos en casa cumpliendo la cuarentena preceptiva, todos ellos son de la misma familia”, lamenta el veterano regidor, quien cree que el hecho de que cualquier familia se contagie, por mala, suerte, no debería conllevar en ningún caso un cierre estricto.



De hecho, asegura que habló estos días con el resto de la familia y, todos ellos, se encuentran bien en su domicilio.