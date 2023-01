¿Puede el PP evitar la coalición con Vox en las elecciones de mayo?

Movimientos demoscópicos en el inicio del gran año electoral. La crisis institucional de diciembre benefició al PP, según el último sondeo de El País y la SER . La reforma del delito de sedición, de malversación y el tremebundo lío del Tribunal Constitucional , con acusaciones de golpismo en el Congreso, provocó una merma en las perspectivas electorales de Pedro Sánchez. “Hay partido”, insisten no obstante en el entorno del presidente, que sitúa el último Consejo de Ministros del año, en el que plantearon una nueva batería de medidas económicas , como punto de inflexión. El PP comienza la larga campaña electoral primero en las encuestas, anunciando fichajes relevantes y reforzando la idea de que hay que unificar el voto en torno a sus siglas. La citada encuesta asegura que hoy la ventaja de Alberto Núñez Feijóo sobre Sánchez es de 13 diputados, alcanzando los 122 frente a los 109 del lado socialista. Si bien, este estudio también deja claro que el partido se queda muy lejos de la mayoría absoluta, hasta el punto de que no sumaría ni tan siquiera con Vox, que obtendría 41 representantes en la Cámara Baja.

Cuanto más se acerque la cita con las urnas, más apretarán a Feijóo sobre su posible política de alianzas. “Las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré”, respondió este lunes en una entrevista en la COPE . Esto es, el gallego no quiere un Gobierno con participación de Vox. “Es mejor un Gobierno en solitario del PP”. Si bien, en privado, altos cargos de la formación no descartan esta posibilidad y rechazan romper puentes con Santiago Abascal a la espera de lo que ocurra en la primera vuelta, los comicios autonómicos y locales.

¿Repetir la fórmula de Castilla y León?

A día de hoy, reeditar los resultados de Andalucía en otra comunidad parece una quimera. Isabel Díaz Ayuso es la que más cerca está pero ninguna encuesta le otorga mayoría absoluta. En la gran mayoría de opciones, lo que intentarán los barones del PP es sumar con Vox para echar al PSOE de las instituciones. “Hoy por hoy, tenemos opciones prácticamente en todas las comunidades, en Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón o la Comunidad Valenciana. Todo va a depender de que se mantenga la tendencia, nos hagamos con los restos de Ciudadanos, Vox no baje mucho y no se movilice la izquierda”, según las fuentes consultadas en el principal partido de la oposición.

Si se cumplen estos pronósticos, Génova podrá comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar Vox en sus exigencias, aunque los barones consultados muestran a priori su disposición a la negociación. “Mejor eso que nada”, vienen a decir, como ya informó en su día El Huff Post. No descartan incluso reeditar la fórmula de Castilla y León, donde el vicepresidente y varios consejeros son del partido verde. “Por Feijóo, Vox no entraría en ningún gobierno. Mañueco sufre a diario por su culpa pero las encuestas son las que son. Ojalá tengamos la fuerza suficiente para exigirles que no entren pero hoy por hoy lo veo difícil”, en palabras de un líder regional del PP, que pretende gobernar a partir de mayo.



Precisamente, los últimos fichajes de Feijóo vienen a reforzar su apuesta por la moderación. Denominados Sorayistas -en alusión a sus vínculos con la que fuera vicepresidenta del Gobierno y rival de Pablo Casado en las primarias- y con declaraciones muy críticas con respecto a Vox. “Regreso porque creo honestamente que es el momento de cambiarlo todo (…) La radicalidad no tiene eco en la ciudadanía, y aspiro a contribuir a una política tan serena como los ciudadanos a los que representa”, afirmó Borja Sémper, tras volver a la sala de prensa de Génova, convertido en portavoz de campaña. Su nombramiento, como el Íñigo de la Serna, lanza el mensaje de partido de puertas abiertas, al que podrían llegar nuevos cargos de Ciudadanos, como lleva ocurriendo desde tiempos de la anterior dirección.