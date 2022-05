¿De verdad España puede quedar bien e incluso ganar Eurovisión con Chanel?

Canta Chanel en SloMo que va “siempre primera, nunca secondary” y esa frase de la canción con la que este sábado representará a España en Eurovisión parece premonitoria. El pálpito que produce su candidatura no se vivía desde hace años, en los que no hemos levantado cabeza desde los últimos puestos.

“Creo, objetivamente hablando, que sí podemos rozar el Micrófono de cristal”, recalca, aunque reconoce que hay otros países con “un pack” muy completo que podrían arrebatárnoslo. Si quedáramos entre los cinco o los diez primeros, eso no nos restaría mérito y, para ella, no se podría tachar de fracaso. “Sería también para ir a celebrarlo a la fuente de Cibeles”, afirma tajante.

Mesa también pone en valor ese trabajo bien hecho y recuerda que, “igual que otros años, al llegar España [a los ensayos para la final] se le han aparecido muchos fantasmas con la realización o con la iluminación”, en esta ocasión no ha ocurrido y no solo todo está bien atado, “sino que nos prometen sorpresas con una canción, con un artista y con un concepto cerrado”.

“No sé si luego la van a votar o no, o si simplemente les gusta para disfrutarla y bailarla, pero no es como otros años que a lo mejor ha pasado más desapercibido o tienes que ser tú el que presenta un poco la candidatura, aquí te viene la gente directamente y te habla de Chanel, de SloMo, se saben partes de la coreografía...”, cuenta. Aunque recuerda que en España la letra fue muy criticada —incluso RTVE tuvo que valorar si cambiarla , cosa que finalmente no hizo tras consultar al Observatorio de Igualdad—, es “muy accesible para un público internacional”.

Quiénes suenan como favoritos

No será el único hueso duro de roer para España. Como apunta Mesa, el propio Big Five, los países que llevan el peso económico del Festival, “han vuelto fuertes por sus fueros”. En su opinión, Italia, el país anfitrión tras la victoria el año pasado de Måneskin , “plantará cara sin ningún tipo de duda” con Mahmood y Blanco . También lo hará Reino Unido con Sam Ryder, cuyo caso es parecido al de España, con “una televisión, la BBC, que ha estado remoloneando estos últimos años y que parecía que pasaba de puntillas por el festival” y que “se vuelve a meter este año en la pelea”.

Con Ay mamá o Terra, ¿tendríamos tantas papeletas?

Escenarios hipotéticos aparte, “no se confundan, señora’ y señore”, como dice SloMo. La que se subirá al real del Pala Alpitour de Turín en unas horas será Chanel. “Solo existe una, no hay imitacione’. Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”, canta la artista que, quede en el puesto que quede, de lo que no hay duda es de que lo dará todo.