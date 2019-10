¿Puede la ficción dar alas a la realidad o se está exagerando con el estreno de 'Joker'?

El Joker de Joaquin Phoenix no se parece en nada a ninguno de los que habíamos visto hasta ahora en la gran pantalla. La película dirigida por Todd Phillips permite al espectador empatizar con un personaje ridiculizado, vapuleado e ignorado al que Phoenix interpreta de una forma estremecedora. Su papel puede valerle su primer Oscar —la nominación la tiene prácticamente asegurada— y el actor ha conseguido el reconocimiento del gran público años después de ganarse el favor de los críticos y de los espectadores más exigentes gracias a sus interpretaciones en Her, The Master o En la cuerda floja.