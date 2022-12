¿Puede paralizar el Constitucional la votación de la reforma del CGPJ en el Congreso?

Carlos Luján/Europa Press via Getty Images

Según ha informado la corte de garantías, en este Pleno “se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas” por los diputados del PP, una ponencia que ha recaído sobre el magistrado Enrique Arnaldo. No obstante, una hora antes de ese pleno extraordinario arrancará en el Congreso el debate parlamentario y la posterior votación de enmiendas para modificar el Código Penal.

¿Hay antecedentes similares?

La situación de incertidumbre ante lo que puede acordar el Constitucional hoy es alta. No obstante, hay expertos que han analizado la situación para encontrar antecedentes similares. Es el caso de Eva Saenz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, que en declaraciones a ‘Hora 25’ de la Cadena SER ha apuntado que existen casos a los que acudir: “Uno de los precedentes que se me ocurren es la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Ahí se presentó un recurso de amparo, el TC se reunió y suspendió la convocatoria de un pleno”.

Saenz ha indicado que ese pleno se suspendió a través de un recurso de amparo por “vulneración de los derechos de participación política de los diputados” y mediante la admisión a trámite se suspendió el pleno a través de una cautelarísima. No obstante, ¿sería posible en el marco de las enmiendas que se tramitan en el Congreso?

¿Puede paralizarse la reforma?

A su juicio, “me parece que tienen fundamento por la jurisprudencia del propio TC. El TC dice que una enmienda que se presenta a una proposición de ley no puede ser una enmienda que no tenga nada que ver con la proposición”. La experta en Derecho Constitucional también ha apuntado que “en este caso hay una proposición que se ha planteado sobre la reforma del delito de sedición, la reforma del Código Penal”. Sin embargo, ha precisado, “la reforma de la ley orgánica del TC y Poder Judicial se han planteado como enmiendas a esa proposición de ley y materialmente no tienen nada que ver”.