¿Puede sobrevivir un matrimonio sin sexo?

Sin embargo, no todos quienes están en un matrimonio sin sexo están condenados al divorcio.

“Un matrimonio puede durar sin sexo si a ninguno de los miembros les importa estar así”, según la terapeuta sexual Celeste Hirschman, coautora de Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion. “Para algunas personas, el sexo no es una prioridad. Para otras personas, sí, como las demás actividades matrimoniales”.