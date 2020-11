¿Puede Trump pulsar el "botón nuclear" una vez perdidas las elecciones?

Gerasimov174 via Getty Images

Gerasimov174 via Getty Images Representación de misiles nucleares.

Todo indica que Trump está a punto de perder las elecciones ante Joe Biden. El candidato republicano no deja de dar muestras de que no está de acuerdo con el resultado. No deja de hablar de votos ilegales, de fraude y de robo, y ya ha interpuesto varios recursos para detener el recuento en varios estados. Su rabieta es ostensible. De momento, Trump sigue siendo el hombre al frente del país más poderoso del mundo, la persona que tiene a su disposición lo que popularmente se conoce el “botón nuclear”: la capacidad de lanzar un ataque con armas atómicas con tan solo el gesto de pulsar una tecla. Pero, ¿podría un Trump encolerizado utilizarlo una vez perdidas las elecciones?

Hay que tener en cuenta que el presidente electo en estos comicios asumiría su cargo el 20 de enero, fecha en la que termina oficialmente el mandato del presidente saliente, según la Constitución estadounidense. El presidente electo, aunque goza de algunos honores, no tiene poderes reales hasta que ocupa oficialmente el cargo, de modo que a pesar de que Biden gane, Trump seguirá siendo el presidente durante unos meses. Y la única persona que puede ordenar un ataque nuclear de Estados Unidos es... el presidente.