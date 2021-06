"De vergüenza ajena": Indignación por lo que pasó en la Puerta del Sol con el fin de las mascarillas

🇪🇸⚠️Lo de la Puerta del Sol da vergüenza ajena.

Pero la culpa no es de los incautos que arrojaban las mascarillas al aire, no, es del desgobierno actual que cree que así rascará votos y no sabe que no ganará las próximas generales ni en sueños.pic.twitter.com/mYWPc9Vefh